Göksenin Köksal depremzedeler için formasını bağışladı!
Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal, depremzedelere yardım için sarı-kırmızılı hatıra formasını, kulübün gerçekleştireceği müzayedeye bağışladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 02.03.2023- 16:33 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023- 16:35
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, Galatasaray'ın başarılı basketbolcusu Göksenin Köksal da sarı-kırmızılı hatıra formasını bağışlayarak katkı verdi. Tecrübeli basketbolcu, formasını açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray'ın düzenleyeceği müzayedeye verdi.