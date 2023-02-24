FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
A Milli Basketbol Takımı'mız ile Letonya kozlarını paylaşıyor. Türkiye - Letonya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. çeyrek oynanıyor: Türkiye 6-3 Letonya
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye - Letonya maçı saat 20:00'de NTV'de canlı yayınlanıyor.
📺TÜRKİYE LETONYA MAÇI CANLI İZLE
MİLLİ TAKIM'IN KADROSU
Berk Uğurlu
Berke Büyüktuncel
Kenan Sipahi
Onuralp Bitim
Sadık Emir Kabaca
Yiğitcan Saybir