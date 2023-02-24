ASVEL Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman: Hücumda iyi oynadık.
Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de kıran kırana geçen mücadelede ASVEL'i 90-89 mağlup etti. Maçın ardından Egin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, "Mutluyum. Bu kadar büyük sorunlarla geçen günlerin ardından belki bir anlığına insanlara mutluluk verebilmişizdir. Bu sezon çok fazla maç kaybettik son toplarda, son pozisyonlarda. Ama bu maçta hücumda iyi oynadık. " dedi.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 00:23
Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:
"Mutluyum. Bu kadar büyük sorunlarla geçen günlerin ardından belki bir anlığına insanlara mutluluk verebilmişizdir. Bu sezon çok fazla maç kaybettik son toplarda, son pozisyonlarda. Ama bu maçta hücumda iyi oynadık. Son 5 dakikada basit top kayıplarımız oldu. De Colo ile ASVEL bir hamle yaptı. Onu birebirde savunmak kolay değil. Bizim adımıza kritik bir galibiyet oldu."