ASVEL Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman: Hücumda iyi oynadık.

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de kıran kırana geçen mücadelede ASVEL'i 90-89 mağlup etti. Maçın ardından Egin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, "Mutluyum. Bu kadar büyük sorunlarla geçen günlerin ardından belki bir anlığına insanlara mutluluk verebilmişizdir. Bu sezon çok fazla maç kaybettik son toplarda, son pozisyonlarda. Ama bu maçta hücumda iyi oynadık. " dedi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 00:23