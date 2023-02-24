Turkish Airlines EuroLeague'in 25'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi. Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı. Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efes'te 20 sayıyla Will Clyburn ve Asvel Lyon-Villeurbanne'de 20 sayıyla Nando De Colo oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ise 17'nci mağlubiyetini aldı.
ASVEL 89-90 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Efes deplasmanda galip!
Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 25. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Fransız ekibi ASVEL'le kozlarını paylaştı. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 89-90 kazandı ve 24. maçında 12. galibiyetini aldı.
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Yayın Tarihi: 24.02.2023- 23:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023- 00:53