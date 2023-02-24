Turkish Airlines EuroLeague'in 25'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi. Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı. Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efes'te 20 sayıyla Will Clyburn ve Asvel Lyon-Villeurbanne'de 20 sayıyla Nando De Colo oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ise 17'nci mağlubiyetini aldı.