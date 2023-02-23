Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Cuma günü ASVEL takımıyla mücadele edecek.

Astroballe Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 1 maç eksiği bulunan Anadolu Efes, 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.

Organizasyonda yaptığı 24 maçta 8 galibiyet ve 16 mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip ise 18 takımlı ligde 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Anadolu Efes 78-72 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 791. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 791. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 790 karşılaşmada 449 galibiyet ve 341 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 543. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 542 mücadelenin 292'sini kazandı, 250'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.