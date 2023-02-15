NBA All-Star Hafta Sonu Yarışmaları'nın katılımcıları açıklandı!

2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu'ndaki yarışmalarda yer alacak katılımcılar belli oldu. Yarışmalar smaç, üç sayı ve yetenek yarışmaları olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 11:38