Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji deplasmanda Manresa'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Manresa - Bahçeşehir Koleji basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Manresa ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manresa - Bahçeşehir Koleji basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANRESA - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manresa - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı 15 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.