TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, C Klasmanı hakemlerimizden Eren Kılınç'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhum Eren Kılınç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, C klasman hakemlerimizden Eren Kılınç'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— TBF (@TBF) February 14, 2023
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhum Eren Kılınç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/N25VXyYHn1