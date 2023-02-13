Kariyerine NBA'de devam eden Ömer Faruk Yurtseven'den depremzedeler için destek kampanyası. Yurtseven, takım arkadaşlarının imzalı formasını satışa çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat'in formasını giyen Ömer Faruk Yurtseven, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak amacıyla takım arkadaşlarının imzalı formalarını açık artırmada satışa çıkardı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in başlattığı ve NBA'de forma giyen milli oyunculardan Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ile Houston Rocketslı Alperen Şengün'ün devam ettirdiği Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen imzalı forma yardım kampanyalarına, Ömer Faruk Yurtseven de katıldı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yardım kampanyasını duyuran 24 yaşındaki pivot, takım arkadaşlarından imzalı formalar topladığını ve depremzedelere yardım amacıyla bunların açık artırmada satılacağını duyurdu.

Yurtseven, ilk olarak, takım arkadaşı all-star Jimmy Butler'ın formasını satışa çıkardı. Formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, Ahbap derneği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.