Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Yeni yıldızı Kyrie Irving'in 24 sayı, 5 asist, 4 ribauntla oynadığı maçı kazanan Mavericks, bu sezon 30. galibiyetini elde etti.
Konuk takımda Tim Hardaway Jr. 19 sayı, 6 asist, Reggie Bullock da 18 sayı, 6 asistle mücadeleyi tamamladı.
Clippers'ta Norman Powell'ın 24 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyete engel olamadı. Terance Mann 21, Paul George 20, Kawhi Leonard da 18 sayılık performans sergiledi.
SONUÇLAR
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 118-104
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-85
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 106-99
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 112-98
Miami Heat-Indiana Pacers: 116-111
Houston Rockets-Sacramento Kings: 128-130
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 118-143
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-110
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 125-122