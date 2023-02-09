Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken spor camiası da desteğini sürdürmeye devam ediyor.
Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers, açıklama paylaştı ve destek olmak için çabaladıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Türkiye ve çevre bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara destek olmak için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"KALBİM VE AKLIM SİZİNLE"
Paylaşılan videoda konuşan Cedi, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm, tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle." dedi.
We are working to support local and national organizations providing relief to those impacted by the catastrophic earthquakes in Türkiye and the neighboring regions.— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 9, 2023
Learn how you can support: https://t.co/QPLownor2N pic.twitter.com/CM03T3ozpv