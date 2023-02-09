Merkez üssü Kahramanmaraş olan; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen deprem, yurdun birçok bölgesinde hissedildi. Ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde ise 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers, açıklama paylaştı ve destek olmak için çabaladıklarını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken spor camiası da desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers, açıklama paylaştı ve destek olmak için çabaladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve çevre bölgelerdeki yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlayan yerel ve ulusal kuruluşlara destek olmak için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"KALBİM VE AKLIM SİZİNLE"

Paylaşılan videoda konuşan Cedi, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm, tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşanmaması dileğiyle." dedi.