Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımların, ihtiyaç olan bölgelere gönderileceği ifade edilen açıklamada tüm kulüpler ve sporseverlerden destek istendi.



TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD iş birliğinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm kulüplerimizin ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz."