2023 NBA All Star'ın yedek oyuncuları açıklandı

2023 NBA All Star'ın yedek oyuncuları açıklandı

NBA'de sezonun en merakla beklenen organizasyonu 2023 All Star'da as kadrolar belli olmuştu. All Star'da yedek kadrolar da belli oldu. İşte o isimler...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2023- 11:13 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023- 12:07