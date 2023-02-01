Euroleague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko ile Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 93-73 mağlup oldu. Mücadeleye ise hakem kararları damga vurdu.

WILBEKIN'E DİSKALİFİYE

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin, çift teknik faulle ihraç edildikten sonra bu kararı veren Alman hakem Robert Lottermoser'e büyük tepki gösterdi. Wilbekin, faulün kendisine yapıldığını belirtse de Lottermoser'in kararı değişmedi. Fenerbahçe koç ekibi de Alman hakeme itiraz etti. Çeyrek sonunda bitime 0.8 saniye kala tam saha pasla gelen Guduric'in basketi, ilk yarının da skorunu belirledi.

TARAFTARLARDAN HAKEME TEPKİ



Milliyet'te yer alan habere göre, maçın devre arasında ise saha kenarında oturan koltuklardaki taraftarlar olmak üzere tüm tribünler Lottermoser'e tepki gösterdi.