THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 21. hafta maçında Cazoo Baskonia ile karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden karşılaşmada Anadolu Efes mücadeleden 114-111 mağlup ayrıldı.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 21. hafta maçında Cazoo Baskonia ile karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden karşılaşmada Anadolu Efes mücadeleden 114-111 mağlup ayrıldı.

10 GALİBİYET 11 MAĞLUBİYET

Temsilcimiz Anadolu Efes bu sezon THY EuroLeague'de 21. maçına çıktı. Anadolu Efes bu karşılaşmalarda 10 galibiyet alırken 11 mağlubiyete de engel olamadı. Öte yandan Baskonia'nın ise 21 maçta 12 galibiyeti bulunuyor.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Cazoo Baskonia 29-28 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Cazoo Baskonia 48-51 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Cazoo Baskonia 70-77 Anadolu Efes

4. PERİYOT: Cazoo Baskonia 98-98 Anadolu Efes