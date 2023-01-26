THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. ASVEL - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. ASVEL - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: ASVEL 25-12 F.BAHÇE BEKO

2. PERİYOT: ASVEL 48-33 F.BAHÇE BEKO

3. PERİYOT: ASVEL 48-33 F.BAHÇE BEKO

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'de başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

🏀GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR🏀

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague'de oynadığı dokuz maçın yedisini kazandı. Sarı lacivertliler, 2022-23 sezonu ilk yarısında 18 Ekim 2022 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 84-63 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 19, Scottie Wilbekin 15, Johnathan Motley 13 sayı üretti. ASVEL cephesinde ise Youssoupha Fall 17, Nando De Colo 10 sayı buldu.