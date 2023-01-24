Hapoel Tel Aviv - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hapoel Tel Aviv - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 12. hafta maçında temsilcimiz Türk Telekom, İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hapoel Tel Aviv - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAPOEL TEL AVİV - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hapoel Tel Aviv - Türk Telekom basketbol maçı 24 Ocak Salı günü saat 21:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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