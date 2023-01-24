Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 10 maçta aldığı 8 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Grupta üst üste 8 maçını da kazanan Fenerbahçe, serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 8 takımlı grupta 7. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında grupta oynanan ilk müsabakayı Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda 85-67 kazanmıştı.