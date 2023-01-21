NBA'de Cleveland Cavaliers, evinde son şampiyon Golden State Warriors'a 120-114 mağlup oldu ve bu sezon 19. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, Golden State karşısında 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile mağlubiyeti önleyemedi.

Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Golden State Warriors'a 120-114'lük skorla mağlup oldu ve bu sezonki 47. maçında 19. mağlubiyetini aldı. Cavaliers'ta Darius Garland 31 sayı, 10 asist, 2 ribaund, milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile mağlubiyete engel olamadı. Golden State'de Jordan Poole 32 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Ty Jerome 22 sayı, 8 asist ve 1 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular.