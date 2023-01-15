Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray Nef'i 85-72 yendi.

Maça hızlı başlayan taraf Manisa Büyükşehir Belediyespor oldu. Boyalı alanda özellikle kenardan gelen oyuncularıyla etkili olan ev sahibi ekip, 5. dakikasını 9-2 önde geçtiği periyodu 21-8 önde tamamladı.

İkinci periyotta da baskısını sürdüren yeşil-beyazlılar, Tarrant, Cruz ve Mustafa Baki Görür'ün sayılarıyla farkı 17 sayıya kadar çıkararak, soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodun ilk 5 dakikasında farkı korudu: 54-39. Periyodun ikinci yarısında Caloiaro ve McGee ile etkili olan Galatasaray Nef, farkı 4 sayıya kadar indirerek, son bölüme 58-54 geride girdi.

Son çeyrek iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Tarrant ve Cruz'un sayılarıyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikasını 72-61 önde geçtiği müsabakayı 85-72 kazandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 24, Cruz 18, Gani Erdi Gülaslan 3, Bruinsma 11, Anosike 6, Ata Kahraman, Berkay Sinirlioğlu, Williams 9, Troy Selim Şav 6, Mustafa Baki Görür 8

Galatasaray Nef: McGee 15, Sadık Emir Kabaca 13, Yunus Emre Sonsırma 5, Ristic 4, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Caloiaro 24, Floyd 2, Ege Tan Yıldızoğlu 3, Hummer 4, Muhaymin Mustafa

1. Periyot: 21-8

Devre: 47-30

3. Periyot: 58-54