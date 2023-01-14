NBA'de Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'e 139-114'lük skorla mağlup oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento karşısında 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'e 139-114'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 32. kez kaybetti. Houston'da Jalen Green 27 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün de 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Sacramento'da ise Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile triple double yaparken, takımda ayrıca Harrison Barnes de 27 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.