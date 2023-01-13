Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'ın 50 sayı attığı deplasman maçını 119-113 kazandı.
Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cavaliers, Batı Konferansı'nda play-off kovalayan Trail Blazers'ı mağlup etti.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Jarrett Allen 24 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Darius Garland 20 sayı, 10 asistle galibiyetin mimarları oldular. Cedi Osman ise 2 sayı attı.
Ev sahibi Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Lillard, kariyerinde 13. kez 50 sayı barajını geçti. Jerami Grant de 22 sayı kaydetti.