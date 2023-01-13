Damian Lillard'ın 50 sayısı Blazers'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi. Müsabakada Damian Lillard 50 sayı atmasına karşın yenilgiye engel olamadı ve 119-113 parkeden mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2023- 10:38