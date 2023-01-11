THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 18. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Valencia Basket'e konuk oluyor. Valencia Basket - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. Çeyrek: Valencia Basket 16-13 Anadolu Efes

2. Çeyrek: Valencia Basket 31-30 Anadolu Efes

3. Çeyrek: Valencia Basket 46-45 Anadolu Efes

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

VALENCIA KARŞISINDA 5 GALİBİYET 5 MAĞLUBİYET

Avrupa arenasındaki 785. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 784 karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague'de ise 537. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 536 karşılaşmada 290 galibiyet ve 246 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Valencia, Avrupa kupalarında bugüne kadar 10 kez karşılaşırken, Turkish Airlines EuroLeague'de iki takım arasında oynanan 10 karşılaşmada Lacivert Beyazlılar, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 91-92 kaybetmişti.