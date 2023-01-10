THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 18. hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 18. hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Panathinaikos 19-18 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT: Panathinaikos 39-36 F.Bahçe Beko

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

KANARYA 11. GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise on altıncı sırada bulunuyor.