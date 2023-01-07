F.Bahçe Beko'da şok sakatlık!
Beşiktaş ligin dibine demir attı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
7 Ocak 2023 Döviz Kuru!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Boey'a 2 talip birden! Boey'a 2 talip birden! 15:59
Derbi rekabetinden ilginç notlar Derbi rekabetinden ilginç notlar 15:17
Trabzonspor'da Maxi Gomez farkı! Trabzonspor'da Maxi Gomez farkı! 15:08
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 15:07
İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR'ı! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR'ı! 13:28
Çebi'den TFF'ye meydan okuma! Çebi'den TFF'ye meydan okuma! 13:25
Daha Eski
İşte derbideki hava durumu! İşte derbideki hava durumu! 12:35
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 12:12
Derbi öncesi kritik görüşme! Derbi öncesi kritik görüşme! 11:47
Mertens’e İtalya’dan kanca! Mertens’e İtalya’dan kanca! 11:10
"Şenol Güneş boşuna adam istemez!" "Şenol Güneş boşuna adam istemez!" 10:34
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:58
SON DAKİKA