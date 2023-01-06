Ergin Ataman Anadolu Efes ASVEL maçı sonrası konuştu!

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ASVEL galibiyetinin ardından konuştu. Ataman, "Bence çok iyi bir basketbol oynadık diyemem. Ama ikinci yarıda, özellikle son çeyrekte agresif bir savunma yaptık. İlk yarıdaki top kayıplarını yapmadık. Onları top kaybına sevk ettik." dedi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2023- 23:07