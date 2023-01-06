Ergin Ataman Anadolu Efes ASVEL maçı sonrası konuştu!
Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ASVEL galibiyetinin ardından konuştu. Ataman, "Bence çok iyi bir basketbol oynadık diyemem. Ama ikinci yarıda, özellikle son çeyrekte agresif bir savunma yaptık. İlk yarıdaki top kayıplarını yapmadık. Onları top kaybına sevk ettik." dedi.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 06.01.2023- 23:07
Ataman, "Bence çok iyi bir basketbol oynadık diyemem. Ama ikinci yarıda, özellikle son çeyrekte agresif bir savunma yaptık. İlk yarıdaki top kayıplarını yapmadık. Onları top kaybına sevk ettik." dedi.
Deneyimli başantrenör, sözlerine, "Ritmimizi bulduk son bölümde. Çok zor bir maçtı bizim için. ASVEL her zaman mücadele eden, savaşan bir takım. Micic, ikili oyunlarda istediği şansları buldu ve maçı kırmayı başardık bu sayede." diye devam etti.
Ergin Ataman, son olarak, "Umarım gelecek hafta daha hazır oluruz. Bizim için iyi bir hafta değildi. Sakat oyuncularımız vardı, iyi çalışamadık. Performans iyi değildi bugün. Gelecek hafta daha iyi basketbol oynamalıyız. Valencia ve Barcelona'da aynı atmosferde oynamayacağız. Buna hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.