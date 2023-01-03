Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Pınar Karşıyaka, Play-In turunda UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri sorgulanıyor. Peki, UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka basket maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Play-In turu maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka deplasmanda UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UCAM MURCIA - PINAR KARŞIYAKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka basketbol maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.