Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 76-71 mağlup etti. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda baştan sona çekişmeli ve başa baş geçen karşılaşmanın ilk periyodu 19-21, ilk yarısı 37-37, üçüncü periyodu 53-56 sonuçlandı. Son periyotta Guduric'in üst üste 3 üçlüğüyle üstünlüğü eline alıp farkı 8 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, salondan 76-71'lik galibiyetle ayrıldı. Ligde 13 maçta 11 galibiyetle zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe'de 4'ü son periyotta 6'da 5 üçlük isabeti bulan Guduric, 19 sayıyla oynadı. 5 galibiyette kalan Petkim, sahaya 4 yabancıyla çıktı.
MAÇTAN NOTLAR:
SALON: Enka
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner
PETKİM SPOR KULÜBÜ: Prewitt 2, Chery 17, Simmons 19, Nusret, Aldridge 10, Ege 4, İsmail Cem 14, Dorukhan 5
FENERBAHÇE BEKO: Harvey 15, Vilbekin 9, Hayes 2, Pierre 10, Guduric 19, Metecan 4, Şehmus 2, Edwards 11, Samet, Melih 4
1'İNCİ PERİYOT: 19-21
İLK YARI: 37-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-56