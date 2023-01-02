Petkim Spor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko deplasmanda Petkim Spor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Petkim Spor - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 13. hafta heyecanı Petkim Spor - Fenerbahçe Beko basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Petkim Spor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PETKİM SPOR - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Petkim Spor - Fenerbahçe Beko basketbol maçı 2 Ocak Pazartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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