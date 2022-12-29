THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. 16. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. 16. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 26-19 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Maccabi Tel Aviv 44-45 Anadolu Efes

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:05'de başlayan mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

GALİBİYET SAYILARI EŞİT

Ligde iki takım da çıktığı 15 maçtan 8 galibiyet, 7 yenilgiyle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, ligdeki son iki maçta, deplasmanda Partizan'a 82-79 mağlup olurken, sahasında Panathinaikos'u 88-69 yendi.

Maccabi Tel Aviv ise 78-73 kaybettiği Virtus Bologna maçının ardından yine deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 83-70 mağlup etti.