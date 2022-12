NBA’de Dallas Mavericks, New York Knicks’i 126-121 mağlup etti. Karşılaşmada Sloven yıldız Luca Doncic, 60 sayı, 21 ribaund, 10 da asist yaptı ve maçı triple-double ile tamamladı. İşte gecenin sonuçları...

NBA'de Dallas Mavericks New York Knicks 'i 126-121 mağlup etti. Karşılaşmada Sloven yıldız Luca Doncic , 60 sayı, 21 ribaund, 10 da asist yaptı ve maçı triple-double ile tamamladı.NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan mücadelesi Dallas Mavericks ve New York Knicks arasında oynanan, uzatmalar sonunda 126-121 Dallas'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmada 47 dakika sahada kalan Doncic, 31'de 21 saha içi isabet sağladı ve 60 sayıyla takımını galibiyete getirdi. 23 yaşındaki yıldız bu sezon 60 sayı atan ilk oyuncu ve NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu. Orlando Magic : 110 - Los Angeles Lakers : 129 Washington Wizards : 119 - Philadelphia 76ers: 111 Boston Celtics : 126 - Houston Rockets: 102Toronto Raptors: 113 - Los Angeles Clippers: 124Indiana Pacers: 129 - Atlanta Hawks: 114Oklahoma City Thunder: 130 - San Antonio Spurs: 114Memphis Grizzlies: 108 - Phoenix Suns: 125Dallas Mavericks: 126 - New York Knicks: 121Golden State Warriors: 110 - Charlotte Hronets: 105Sacramento Kings: 106 - Denver Nuggets: 113