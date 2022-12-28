Luca Doncic, NBA tarihine geçti

NBA’de Dallas Mavericks, New York Knicks’i 126-121 mağlup etti. Karşılaşmada Sloven yıldız Luca Doncic, 60 sayı, 21 ribaund, 10 da asist yaptı ve maçı triple-double ile tamamladı. İşte gecenin sonuçları...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 12:19