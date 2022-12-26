Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman: Söz gümüşse, sükut altındır. Anlayana

Fenerbahçe Beko'ya 93-90 kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman'dan maç sonunda sert sözler geldi. Ataman, "Müthiş mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Bunun dışında içimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım. Söz gümüşse, sükut altındır. Anlayana!" dedi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 23:15