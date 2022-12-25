ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray'ı konuk etti. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Galatasaray 39 sayı farkla 61-100 kazandı. Kayseri ekibi ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR:
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Halil Erkoç xx, Safa Halit Çakır xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xx 10, Sevgi Tonguç x 8, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Landrum xx 13, Eylül Minez x, Nisa Yalçın x, Mısra Albayrak x 5, Şuğranur Hatice Sönmez xx 9, Daugile Sarauskaite xx 8, Feray Dalkılıç x 8
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Kamile Nacickaite xxx 21, Simge Tokmak x, Miray Balotu x, Merve Uygül x 8, Pelin Derya Bilgiç x 5, Işıl alben xx 2, Ieva Pulvere xx 9, Devran Tanaçan x 4, Teaira Zyaire McCovan xxx 18, Meltem Yıldızhan xx 9, Azura Breeona Stevens xxx 17), Tuğçe Canıtez xx 7
1.Periyot: 11-27 (Galatasaray lehine)
Devre: 28-48 (Galatasaray lehine)
3.Periyot: 50-75 (Galatasaray lehine)