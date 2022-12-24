Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15'inci haftasında Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-26 önde tamamlayan Anadolu Efes'te Will Clyburn kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Dwayne Bacon 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Anadolu Efes, 16'ncı haftada 29 Aralık Perşembe günü Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Panathinaikos ise 30 Aralık Cuma günü Olympiakos ile sahasında karşı karşıya gelecek.

ERGİN ATAMAN: HARİKA SAVUNMA YAPTIK

Ergin Ataman, Panathinaikos mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli başantrenör, görüşlerini şu şekilde aktardı: "Bu maçta harika savunma yaptığımızı düşünüyorum. Tüm maçı kontrol altında tuttuk. Sadece 20 sayı atan Dwayne Bacon etkili oldu. Dunston'ın savunmadaki agresifliğimizi artırdığını düşünüyorum. Topa da daha fazla katkı yaptık."

'POLONARA'DAN İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK'

Deneyimli antrenör, adı transfer haberlerinde geçen ve Panathinaikos karşısında süre almayan Achille Polonara hakkında da şöyle konuştu:

"Polonara'dan ne yazık ki istediğimiz verimi alamadık. O yüzden lig maçlarında da kullanmıyoruz. Bu da onda bir mutsuzluk yaratmış durumda. Menajeri bizimle temasa geçti ve isteyen kulüpler olduğunu söyledi. İki hafta sonra Euroleague'de bir haftalık bir transfer süreci var. Biz de kendisine uygun koşullar oluşursa bunu konuşabileceğimizi belirttik. Polonara gittiği takdirde 1-2 alternatifimiz var, duruma bakıyoruz. Mutsuz bir oyuncuyla devam etmek istemeyiz. Ancak bugün oynamamasının sebebi planla alakalıydı. O yüzden yer vermedik. Taktiksel olarak biz onu kullanmaya devam edeceğiz."