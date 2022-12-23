THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlıyor.
Bu keyifli maçın canlı skor takibini haberimizcen yapabilirsiniz.
CANLI SKOR
💥 1.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 21-13 Panathinaikos
💥 2.PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 42-26 Panathinaikos
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Anadolu Efes - Panathınaıkos maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.