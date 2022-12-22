Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY Euroleague'de heyecan Fenerbahçe Beko - Partizan maçıyla sürüyor. Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022- 15:40
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 15. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk ededcek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Partizan maçı 22 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.