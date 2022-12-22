Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan Fenerbahçe Beko - Partizan maçıyla sürüyor. Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 15. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk ededcek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Partizan maçı 22 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.