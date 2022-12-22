Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Eurolegue'in 15'inci hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan'a sahasında 73-72 yenilerek 5'inci mağlubiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 önde kapatan Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in 14, Dyshawn Pierre'in 13 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Deplasman ekibinde ise Mathias Lessort ve Kevin Punter 12'şer sayı kaydetti.

Sarı-lacivertli ekip, Euroleague'in 16'ncı haftasında 30 Aralık Cuma günü deplasmanda Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Partizan ise 29 Aralık Perşembe günü Bayern Münih'i konuk edecek.

OBRADOVIC'E MAÇ ÖNCESİ COŞKULU KARŞILAMA

Fenerbahçe Beko'da 2013-2020 yılları arasında başantrenörlük yapan, bu süreç içerisinde sarı-lacivertli ekibe ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşatan Partizan'ın başantrenörü deneyimli koç Zeljko Obradovic, 2020 yılının ardından ilk defa resmi bir maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırp çalıştırıcıyı karşılaşma öncesi salona girer girmez coşkulu tezahüratlarla karşıladı. Ayrıca Fenerbahçe Beko Genel Direktörü Maurizio Gherardini, tecrübeli başantrenöre karşılaşma öncesi bir tablo hediye etti.

WILBEKIN GERİ DÖNDÜ

27 Kasım'da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Galatasaray Nef maçında sakatlanan Scottie Wilbekin, Partizan'a karşı oynanan karşılaşmayla birlikte formasına tekrar kavuştu. Sakatlığını atlatan Wilbekin, karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR:

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Carmelo Paternico, Emilio Perez

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 11, Wilbekin 14, Pierre 13, Hayes-Davis 9, Jekiri 8, Edwards, Guduric 4, Booker 8, Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu 3

PARTIZAN: Exum 10, Nunnally 5, Trifunovic, Leday 8, Smailagic 4, Punter 12, Lessort 12, Madar 7, Papapetrou 5, Andjusic 4, Avramovic 6

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

İLK YARI: 37-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-51

5 FAUL: 36.36 Jekiri (Fenerbahçe Beko), 37.39 Exum (Partizan)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: