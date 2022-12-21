KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom deplasmanda KK Buducnost'a konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 9. hafta maçında KK Buducnost ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KK BUDUCNOST - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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