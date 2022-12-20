Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Darüşşafaka sahasında Hapoel Jeruselam'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Darüşşafaka - Hapoel Jeruselam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 6. hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka evinde Hapoel Jeruselam ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka - Hapoel Jeruselam basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARÜŞŞAFAKA - HAPOEL JERUSELAM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Darüşşafaka - Hapoel Jeruselam basketbol maçı 20 Aralık Salı günü saat 20:00'de Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.