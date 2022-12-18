Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Anadolu Efes ve Tofaş kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Tofaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 11. hafta heyecanı Anadolu Efes ile Tofaş basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Tofaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - TOFAŞ BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Tofaş basketbol maçı 18 Aralık Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.