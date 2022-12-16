Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Avrupa Ligi'nde heyecan Partizan - Anadolu Efes maçıyla sürüyor.Anadolu Efes, 14. hafta maçında Sırbistan temsilcisi temsilcisi Partizan'ı konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ın konuğu olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, THY Euroleague'nin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Anadolu Efes maçı 16 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da yapılacak müsabaka S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES 7. SIRADA

Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor. Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.



AVRUPA'DA 781. MAÇ



Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.



Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.