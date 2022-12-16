Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ın konuğu oluyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Partizan 14-10 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)

Partizan 28-37 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)

PARTIZAN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Partizan - Anadolu Efes maçı 16 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başladı.. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan müsabaka S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES 7. SIRADA

Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor. Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.