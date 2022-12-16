Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 14. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ın konuğu oldu.
Temsilcimiz, zorlu mücadeleden 82-79 mağlup ayrıldı.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Partizan 14-10 Anadolu Efes (İlk çeyrek sonucu)
Partizan 28-37 Anadolu Efes (İkinci çeyrek sonucu)
Partizan 53-54 Anadolu Efes (Üçüncü çeyrek sonucu)
Salon: Stark Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Adar Peer (İsrail)
Partizan: Leday 4, Smailagic 7, Exum 18, Nunnally 18, Trifunovic 2, Vukcevic, Punter 18, Papapetrou 2, Lessort 13, Madar
Anadolu Efes: Beaubois 30, Clyburn 7, Pleiss 2, M'Baye 4, Micic 14, Bryant, Taylor, Polonara, Zizic 20, Dunston 2