Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis Baskonia maçı sonrası konuştu! "İki oyuncuyu arıyoruz"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Baskonia'ya 76-70 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu. Yunan çalıştırıcı, "Baskonia çok kararlıydı. İyi bir maç çıkardılar. Son bölümde önemli bir efor ortaya koyduk ama EuroLeague, rekabetçi bir lig. Motley ve Wilbekin'i arıyoruz. Bahane olarak söylemiyorum ama bu iki oyuncuyu arıyoruz. Hücumda bu eksikleri arıyoruz. Motley ve Wilbekin yokken hücumda zorlanıyor. Bahane değil ama gerçek bu" dedi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 23:21