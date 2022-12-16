Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan Fenerbahçe Beko - Baskonia maçıyla sürüyor. Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edece. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk ededcek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BASKONIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı 16 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

13 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Baskonia'yı konuk edecek.



Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak.

BASKONIA İSE 6. SIRADA



Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekip son maçında dün İstanbul'da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.