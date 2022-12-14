Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Bahçeşehir sahasında Bilbao Berri Basket'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da bulunuyor. Peki, Bahçeşehir - Bilbao Berri Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, İspanya temsilcisi Bilbao Berri Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bahçeşehir Koleji - Bilbao Berri Basket basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHÇEŞEHİR - BILBAO BERRI BASKET BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bahçeşehir - Bilbao Berri Basket basketbol maçı 14 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.