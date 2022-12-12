Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 53 sayı, 12 ribauntluk performansı sayesinde Charlotte Hornets'ı 131-113 yendi.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, seyircisi önünde oynadığı Hornets maçını, all-star pivotu Embiid'in etkili oyunuyla kazandı. Embiid bu sezon 2. kez 50 sayı barajını geçti.
76ers'ta 19 sayı, 16 asist, 9 ribauntla "double double"a imza atan James Harden, galibiyette önemli rol oynadı. Furkan Korkmaz ise 4 sayı kaydetti.
Terry Rozier'in 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Kelly Oubre'nin 29 sayılık performansı, Hornets'ın peş peşe 5. maçını kaybetmesini engelleyemedi.
Houston Rockets forması Alperen Şengün, takımının sahasında 97-92 yendiği Milwaukee Bucks'a karşı 8 sayı, 8 ribaunt, 3 asist üretti.
PELICANS ÜST ÜSTE 7. GALİBİYETİNİ ALDI
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlar New Orleans Pelicans ile Phoenix Suns arasındaki maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Pelicans, 117-117'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı 129-124 kazandı.
Konferans lideri Pelicans, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Arka arkaya 4. mağlubiyetini yaşayan Suns ise 4. sıraya geriledi.
Pelicans'ı galibiyete, 35 sayı, 8 ribauntla oynayan Zion Williamson ve 29 sayı, 7 asist üreten C.J. McCollum taşıdı.
Devin Booker'dan yoksun sahaya çıkan Suns'ta Deandre Ayton 28 sayı, 12 ribaunt, 5 asist ve Mikal Bridges 27 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.
SONUÇLAR
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 129-124 (uzatmada)
Orlando Magic-Toronto Raptors: 111-99
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 131-113
New York Knicks-Sacramento Kings: 112-99
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 117-124
Atlanta Hawks -Chicago Bulls: 123-122 (uzatmada)
Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 97-92