Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes'in heyecanla beklenen mücadelesi hakkında arama motorlarında Beşiktaş Emlakjet- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Ligdeki son 6 maçında yalnızca 1 kez mağlubiyeti tadan Anadolu Efes, 6 maçın 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın detayları...
BEŞİKTAŞ EMLAKJET- ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes maçı, 11 Aralık Pazar günü saat 18.00'de yapılacak. Mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES
🏀Anadolu Efes 88 - 83 Ayos Konyaspor Basketbol (19/11/22)
🏀Anadolu Efes 97 - 68 Bahçeşehir Koleji (30/10/22)
🏀Frutti Extra Bursaspor 88 - 86 Anadolu Efes (23/10/22)
🏀Anadolu EfesAnadolu Efes 88 - 78 Darüşşafaka (16/10/22)
🏀Aliağa Petkim Spor 79 - 89 Anadolu Efes (09/10/22)
🏀Anadolu Efes 77 - 68 Galatasaray NEF (02/10/22)
BEŞİKTAŞ EMLAKJET
🏀Gaziantep Basketbol 76 - 82 Beşiktaş Emlakjet (20/11/22)
🏀Tofaş 80 - 72 Beşiktaş Emlakjet (29/10/22)
🏀Galatasaray 67 - 74 Beşiktaş Emlakjet (22/10/22)
🏀Besiktas Emlakjet 81 - 92 Pınar Karşıyaka (15/10/22)
🏀Manisa Büyükşehir Belediye Spor 73 - 66 Beşiktaş Emlakjet (07/10/22)
🏀Beşiktaş Emlakjet 82 - 90 Ayos Konyaspor Basketbol (03/10/22)