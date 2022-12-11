BEŞİKTAŞ EMLAKJET ANADOLU EFES İZLE 📺 | Beşiktaş Emlakjet- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde heyecanlı mücadeleler devam ederken Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Maçın saati ve canlı yayınlanacağı kanal arama motorlarında araştırılıyor. Peki Beşiktaş Emlakjet- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes'in heyecanla beklenen mücadelesi hakkında arama motorlarında Beşiktaş Emlakjet- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Ligdeki son 6 maçında yalnızca 1 kez mağlubiyeti tadan Anadolu Efes, 6 maçın 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ EMLAKJET- ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes maçı, 11 Aralık Pazar günü saat 18.00'de yapılacak. Mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES

🏀Anadolu Efes 88 - 83 Ayos Konyaspor Basketbol (19/11/22)

🏀Anadolu Efes 97 - 68 Bahçeşehir Koleji (30/10/22)

🏀Frutti Extra Bursaspor 88 - 86 Anadolu Efes (23/10/22)

🏀Anadolu EfesAnadolu Efes 88 - 78 Darüşşafaka (16/10/22)

🏀Aliağa Petkim Spor 79 - 89 Anadolu Efes (09/10/22)

🏀Anadolu Efes 77 - 68 Galatasaray NEF (02/10/22)

BEŞİKTAŞ EMLAKJET

🏀Gaziantep Basketbol 76 - 82 Beşiktaş Emlakjet (20/11/22)

🏀Tofaş 80 - 72 Beşiktaş Emlakjet (29/10/22)

🏀Galatasaray 67 - 74 Beşiktaş Emlakjet (22/10/22)

🏀Besiktas Emlakjet 81 - 92 Pınar Karşıyaka (15/10/22)

🏀Manisa Büyükşehir Belediye Spor 73 - 66 Beşiktaş Emlakjet (07/10/22)

🏀Beşiktaş Emlakjet 82 - 90 Ayos Konyaspor Basketbol (03/10/22)