ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emlak Konut skorla 74-66 kazandı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring bir sonraki maçında Piestanske Cajky ile karşılaşacak.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Göksun Öz, Turgut Işık, Selena Gamze Öget Çerçi
Emlak Konut: Jantel 13, Bahar Çağlar Ökten 10, Gizem Yavuz 6, Fields 12, Megan 20, Merve Arı 11, Harika Gözde Eldaş 2, Emel Sığırcı
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 3, Nacickaite 2, Pelin Derya Bilgiç 10, Stevens 15, McCowan 20, Pulvere 7, Meltem Yıldızhan 7, Tuğçe Canıtez 2
1. Periyot: 16-18
Devre: 37-36
3. Periyot: 62-50