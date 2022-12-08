Boston Celtics deplasmanda Phoenix Suns'ı farklı geçti!

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda mücadele ettiği Phoenix Suns'ı 125-98'lik skorla mağlup ederek, 21. galibiyetini elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.12.2022- 10:22